السعودية توضح عقوبة التحرش والاعتداء على متن الطائرات

2022/02/18 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية العقوبات المترتبة على عدد من السلوكيات على متن الطائرات سواء تجاه الركاب أو الطاقم.

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