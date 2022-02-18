قضية سنجار تثير جملة تساؤلات عن دور الحكومة في دعم ملفها الأمني

2022/02/18 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية مايحصل في قضاء سنجار من تدخلات اجنبية من دون وجود أي رد حكومي مناسب إزاء مايحصل بشكل شبه يومي داخل القضاء.وقال قائممقام سنجار السابق والنائب الحالي محما خليل لـ /المعلومة/، ان “اتفاق سنجار ينص على اعادة سلطة الدولة الاتحادية الى القضاء وانهاء العصابات الخارجة عن القانون، لافتا […]

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