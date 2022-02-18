طبيب يكشف النبض الذي يهدد الحياة

2022/02/18 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الدكتور الروسي ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

وأشار الطبيب إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد يشكل خطورة على الصحة، مضيفا أنه يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

ولفت إلى أنه في حال أغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى، كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماما وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وبالإضافة إلى ذلك يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

وينصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وتحسين نوعية النوم والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

المصدر: روسيا اليوم

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