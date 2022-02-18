مصر.. فيديو صادم لزوج يضرب عروسه في الشارع قبل دقائق من الفرح

2022/02/18 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يبدو أنه تطبيق للمثل العامي القائل "ضرب الحبيب زي أكل الزبيب"، وافقت عروس مصرية على الصلح مع زوجها بعد أن انهال عليها بالضرب واللكمات خلال موكب زفافهما وعلى مرأى من المارة في الشارع.

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