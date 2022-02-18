2022/02/18 | 11:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول وزير النقل لإفتتاح مرآب الناصرية الموحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/18 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وزير النقل لإفتتاح مرآب الناصرية الموحد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وزير النقل لإفتتاح مرآب الناصرية الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).