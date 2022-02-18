الحكومة الطبقية والحرب الطبقية - جيمس كونولي

2022/02/18 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيمس_كونولي جيمس كونولي، المناضل و الشهيد و الأهم المنظر الماركسي الايرلندي، نعم المنظر لأن نضاله كله كان قائما على أساس النظرية، النظرية الماركسية تحديداً، حيث أنه بالرغم من أن كونولي لم يكن لديه اتصال مباشر مع القادة الاخرين مثل لينين و روزا لوكسمبورغ و كارل ليبكنيخت و غيرهم، لكنه توصل الى نفس استنتاجاتهم الصحيحة، فقد نظر كونولي بفزع إلى خيانة قادة الاممية الثانية و تأييدهم للمذبحة الامبريالية المسم ......





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