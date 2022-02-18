الإطاحة بعنصر داعشي شرق الأنبار

2022/02/18 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بالقبض على داعشي ثاني شرق الانبار، خلال 24 ساعة.

وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر داعش شرق الانبار".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اذ نجحت قوة من اللواء وخلال 24 ساعة من الإطاحة بعنصر داعشي ثاني ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار، وتم تسليمه الى الجهات الأمنية المختصة".

وبوقت سابق القت قوة من اللواء الثاني، الخميس 17 شباط 2022 القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الفلوجة.

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