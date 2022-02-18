نفط ذي قار تتحدث عن حقيقة ازمة الوقود في المحافظة

2022/02/18 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر في شركة المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار عن حقيقة وجود ازمة لوقود السيارات في المحطات الاهلية.

وقال مصدر في شركة المنتوجات النفطية لوكالة (بغداد اليوم)، ان "نفاد مادة البانزين في المحطات الاهلية يوم امس لم يكن بسبب وجود ازمة، انما كان بسبب الشائعات التي ادت لزخم اصحاب المركبات خوفًا من عدم توفر المادة".

واكد انه "تم تزويد المحطات الاهلية بكميات جديدة وكافية".

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