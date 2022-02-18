2022/02/18 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، الجمعة، انحسار الموجة الرابعة من جائحة كورونا في العراق، فيما أكدت أن ظهور متحورات وموجات جديدة احتمال قائم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 شباط 2022)، "نعتقد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة ،وهذا يختلف عن انحسار الموجة ،أي أن المواطن عليه أن لا يقلل من التزاماته الوقائية"، مؤكداً أن "خطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفيروس لا يزال قائماً وحذرنا من ذلك سابقاً".

وأشار الى أن "الإقبال على الجرعة التعزيزية دون المستوى المطلوب"، داعياً الى "ضرورة تلقي الجرعة الثالثة كونها مهمة وتحقق حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة".

وشهد الموقف الوبائي خلال الأيام الماضية تراجعاً في معدل الاصابات اليومية قابله ارتفاع ملحوظ في معدل الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تجاوز ذروة الموجة الرابعة: عليكم بالجرعة الثالثة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تجاوز ذروة الموجة الرابعة: عليكم بالجرعة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).