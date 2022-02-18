الحشد الشعبي يطيح بداعشي ثاني شرق الانبار

2022/02/18 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من الإطاحة بأحد عناصر داعش شرق محافظة الانبار.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ذلك جاءاستنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اذ نجحت قوة من اللواء وخلال 24 ساعة من الإطاحة بعنصر داعشي ثاني ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار، وتم تسليمه الى الجهات الأمنية المختصة".

وألقت قوة من اللواء الثاني، الخميس 17 شباط 2022 القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الفلوجة.

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