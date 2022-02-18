سوريا: مقتل 2 من طاقم مروحية بعد تحطمها فوق المنطقة الساحلية

2022/02/18 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، الخميس، مقتل اثنين من طاقم طائرة مروحية بعد تحطم الأخيرة في المنطقة الساحلية غرب البلاد.

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