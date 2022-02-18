 الاسدي: قرار الاتحادية ثبت بيع كردستان شحنة نفط الى “إسرائيل”

2022/02/18 | 11:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الخبير القانوني جمال الاسدي ،الجمعة، الحكومة المركزية الى تثبيت حق بيع النفط عبر شركة سومو، مبينا ان قرار الاتحادية ثبت بيع كردستان شحنة نفط الى “إسرائيل”.وقال الاسدي في حوار متلفز تابعته/المعلومة/ ان ” المحكمة الاتحادية أصدرت تنويها وبيانا لتفسير بعض ما جاء في قرارها السابق الخاص بنفط كردستان وان القرار […]

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