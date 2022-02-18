2022/02/18 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بعنصر ثاني من عصابات داعش الارهابية خلال الـ24 ساعة الماضية شرقي محافظة الانبار.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تمكنت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي من الإطاحة بأحد عناصر داعش شرقي الانبار”.وأضافت انه “وجاء ذلك استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اذ نجحت قوة من […]

ظهرت المقالة خلال 24 ساعة..



الحشد الشعبي يطيح بداعشي ثاني شرقي الانبار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. الحشد الشعبي يطيح بداعشي ثاني شرقي الانبار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. الحشد الشعبي يطيح بداعشي ثاني شرقي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).