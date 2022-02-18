2022/02/18 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجيَّة يصل إلى ألمانيا للمُشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:28

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