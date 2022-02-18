2022/02/18 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاُ في التعاملات اليومية بالاسواق المحلية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، 147500 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 ديناراً لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلياً..



اسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في تعاملات اليوم first appeared on ايرث نيوز.

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