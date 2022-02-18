من تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني 3 - عبد المطلب العلمي

2022/02/18 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المطلب_العلمي الشيوعيون اليهود في موسكو و نتائج التعريببسبب التناقضات الداخلية في فلسطين ، ظلت البلاد مركز جذب لكادحي الشرق العربي بأكمله.



الشيوعيون اليهود تم استدعاؤهم للعمل في مؤسسات الكمنترن أو أصبحوا طلابًا في المؤسسات التعليمية للكومنترن .



إن تنفيذ التعريب قد غير حياتهم ومستقبلهم تمامًا.



لم تكن العودة إلى فلسطين مستحيلة بالنسبة لهم فحسب ، بل بدت دراستهم ، مثل فترة راحة مؤقتة ضرورية لتحديد مصير هؤلا ......





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