دولة القانون يكشف عن مباحثات يقودها الاطار لتثبيت مبادرته

2022/02/18 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو دولة القانون علاء الحدادي ،الجمعة، عن مباحثات يقودها الاطار التنسيقي مع القوى السياسية لتثبيت مبادرته.وقال الحدادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان”خطوات الكتل السياسية غير تصحيحية في مجال العملية خاصة بعد التجديد للرئاسات الثلاث”.واضاف ان ” مبادرة الاطار الشيعي رسالة تفند ادعاءات القوى السياسية بانه يبحث عن المناصب “.[…]

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