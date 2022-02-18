وزير الخارجيَّة يصل إلى المانيا

2022/02/18 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ الألمانية، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يصل إلى مدينة ميونخ الألمانيّة للمُشارَكة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي”.

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