وزير الخارجيَّة يصل إلى مدينة ميونخ للمُشارَكة في أعمال مؤتمر الأمن الدولي

2022/02/18 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ الألمانية، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

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وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه (18 شباط 2022): إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يصل إلى مدينة ميونخ الألمانيّة للمُشارَكة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي".

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