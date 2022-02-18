أثناء انشغاله بهاتفه.. شاهد لحظة سقوط شاب في حفرة في إسطنبول

2022/02/18 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق في مدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط صبي يبدو أنه كان مشتت الذهن في حفرة، وأظهرت اللقطات الصبي وهو منشغل بهاتفه قبل سقوطه الأمر الذي حال دون مشاهدته للحفرة التي كانت أمامه، وفقًا لوكالة رويترز..شاهدوا ماذا حدث بعد ذلك.

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