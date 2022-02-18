حيدر عبد الأمير يخوض موسمه الأخير كمدرب مساعد

2022/02/18 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوض المدرب المساعد حيدر عبد الأمير، موسمه الأخير كمدرب مساعد.وقال مصدر مقرب من عبد الأمير لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب حيدر عبد الامير يخوض موسمه الاخير كمدرب مساعد مع فريق الزوراء”.وبين أن “عبد الأمير سيكثف من الدورات التدريبية كي يكون مدرباً لأحد فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل أو الذي يليه”.يذكر […]

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