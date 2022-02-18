أمريكا تجيز أول تطبيق ذكي يتحكم في جرعات مضخة الأنسولين لمرضى السكر

2022/02/18 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أول تطبيق على الهواتف الذكية، مخصصمساعدة ‏مرضى السكر في برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين من مضخة.‏ وذكرت شركة “Tandem Diabetes Care” في بيان لها، أمس الأربعاء، إن إدارة الغذاء والدواء أجازت تطبيقها الذكي “t: connect” من مضخة الأنسولين “t: Slim X2”.وتزعم الشركة أنها المرة الأولى التي تقوم فيها […]

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