مدرب نابولي: ركلة جزاء برشلونة لا وجود لها

2022/02/18 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترف مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي، بأن برشلونة استحق التعادل أمام فريقه في ملحق الدوري الأوروبي، لكنه يصر على أنهم لم يستحقوا ركلة الجزاء، بعد أن اعتبرت إصابة خوان جيسوس للكرة بأطراف أصابعه لمسة يد.وقال سباليتي لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”: “حاولنا الحفاظ على شدتنا في الشوط الثاني، لكن انتهى بنا الأمر بالتعمق أكثر […]

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