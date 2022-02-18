للمرة الثالثة.. روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

2022/02/18 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الجمعة، سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم التي استولت عليها من أوكرانيا عام 2014، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.

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