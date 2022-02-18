وزير الدولة البريطاني يحذر من فرض عقوبات على روسيا

2022/02/18 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية في مجلس الأمن جيمس كليفرلي انه لا يوجد مبرر موثوق به لهذا المستوى غير المسبوق من التعزيزات العسكرية في شمال أوكرانيا وجنوبها.

وقال كليفرلي، في تصريح للصحفيين على هامش انعقاد جلسة لمجلس الامن عن اوكرانيا، "نحن حريصون على الانخراط في المحادثات والدبلوماسية وإذا كانت روسيا جادة أيضًا بشأن وقف التصعيد، فعليهم الانخراط في تلك الدبلوماسية مسار".

وسلط الضوء على أنه "إذا اتبعت روسيا طريقا عدوانيًا فسيكون ذلك حتما بتكلفة بشرية باهظة، ولكن علاوة على ذلك، فإنه سيؤدي أيضا إلى استجابة اقتصادية في شكل عقوبات منسقة من كل من المملكة المتحدة، وفي الواقع على نطاق أوسع".

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