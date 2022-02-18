من بينها النفط.. الحسن يتحدث عن 9 اختصاصات حصرية بيد الحكومة الاتحادية وفقا للدستور

2022/02/18 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث رئيس مركز العراق للقانون الدولي الجنائي، القاضي محمود الحسن، اليوم الجمعة، عن الاختصاصات الحصرية للحكومة العراقية وفقا للدستور.وقال الحسن في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٢ جاء بما نصت عليه احكام الدستور العراقي فيما يتعلق بالتعامل بالثروات النفطية والغازية في البلد، حيث جاءت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها النفط..



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