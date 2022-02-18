وزير الخارجيَّة يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي

2022/02/18 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الخارجيَّة وصل الى مدينة ميونخ الألمانيّة للمُشارَكة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ 58 المُزمع عقده للمدة من …

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