وزير التعليم يوجه بمراعاة التوقيتات الأكاديمية والعلمية في الدراسات الأولية والعليا

2022/02/18 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمراعاة السياقات والتوقيتات الأكاديمية والعلمية في الدراسات الأولية والعليا، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة لمناقشة مؤشرات الفصل الدراسي الأول في الجامعات على مستوى الدراسات الأولية والعليا.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان وزيى التعليم، وجه خلال الاجتماع الذي …

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