الغيابات تقصم ظهر السفانة قبل مواجهة زاخو

2022/02/18 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني فريق الميناء من غيابات كبيرة قبل مواجهة زاخو في دوري الكرة الممتاز.وقال مدرب فريق كرة السفانة أمين فيليب لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الميناء وصل محافظة زاخو يوم الاربعاء الماضي استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض في دوري الكرة الممتاز ضمن الجولة 22 من البطولة”.وأوضح فيليب أن “الفريق يعاني من غياب 8 لاعبين […]

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