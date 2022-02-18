باريس سان جيرمان يقدم لمبابي أغلى عقد في تاريخ كرة القدم

2022/02/18 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدم باريس سان جيرمان عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، […]

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