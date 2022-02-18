بعد حرب ’العمالقة’ .. دونالد ترامب ينتقم بإطلاق منصته الجديدة تروث سوشيال

2022/02/18 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وضع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اللمسات النهائية لإطلاق منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إثر حظر حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" منذ قرابة عام، إثر الأحداث التي شهدتها الانتخابات الأميركية الرئاسية يناير/كانون الثاني 2021.

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ودشن ترامب أول تغريدة له على منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي التي تشبه إلى حد كبير موقع "تويتر"، بعبارة: "استعدوا..



رئيسكم المفضّل سيراكم قريباً"، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول آخر ساعات يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد متابعي حساب ترامب والموثق بعلامة حمراء على منصته الجديدة 317 متابعًا، حيث تم إطلاق النسخة التجريبية منه للمطورين فقط.

وقال ديفيد نونيس، المدير التنفيذي لمجموعة Trump Media & Technology Group (TMTG) المملوكة للرئيس السابق والقائمة على المنصة إنه من المقرر أن يتم إطلاقها بشكل رسمي أواخر شهر مارس/آذار المقبل في "تجربة تفاعلية وخالية من الرقابة".

ولا تزال مجموعة TMTG محاطة بالسرية وينظر إليها البعض في دوائر التكنولوجيا والإعلام بتشكك، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هدف التطبيق المتمثل في حرية التعبير يمكن أن يتعايش مع سياسات متجر تطبيقات "أبل" و"جوجل".

وقال ترامب في بيان سابق له: "لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

وأضاف الرئيس السابق أن كبريات الشركات في وادي السيليكون "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقة في أمريكا".

ولفت البيان إلى أن الذراع الإعلامية الجديدة للرئيس السابق، "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، ستوفر أيضا خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية "لا صحووية" أي مناهضة للقيم الليبرالية.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، قد فرضت حظرا على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وكانت مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" قد حظرت حسابات الرئيس الأمريكي السابق في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بتهمة تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول"، والذي أحدث موجة غضب واسعة ضد ترامب لا تزال أحداثه تُنظر في أروقة المحاكم الأمريكية.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على "تويتر" و35 مليونا على "فيسبوك" و24 مليونا على "إنستجرام".

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