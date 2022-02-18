 التغيير: قرار الاتحادية ملزم التطبيق وجميع اموال نفط الاقليم تذهب في جيوب الفاسدين

2022/02/18 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو حركة التغيير الكردية فرمان حسن، الجمعة، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط كردستان ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا ان واردات النفط والغاز في الإقليم تذهب الى جيوب الأحزاب الحاكمة ومسؤولي كردستان.وقال حسن في حوارمتلفز تابعته/المعلومة/ ان ” مجلس النواب لم يعمل على اصدار قانون النفط والغاز خلال […]

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