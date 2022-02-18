الحزب الشيوعى الصينى ليس نموذجا عالميا فى ظل العولمة - مجدى عبد الحميد السيد

2022/02/18 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد بداية لا يمكن الاعتقاد بأن النظام الصينى نظام ديموقراطى على الطريقة الغربية ، ولكن برغم مرور أكثر من مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعى الصينى وبرغم الأخطاء التى مر بها مثله مثل معظم أحزاب العالم الثالث قبل حقبة السبعينيات إلا أن الحزب تغير بالفعل منذ عام 1978 حين قرر دينج شياو بينج انفتاح الصين على العالم ليس على الطريقة المصرية الاستهلاكية بل على الطريقة الصينية الانتاجية مع وضع الحزب الشيوعى على ......





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