2022/02/18 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع-نصار الحاج

أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد الربيعي، اليوم الجمعة، وجود تأييد وتحرك لخفض أسعار الدولار، فيما دعا الى استثمار أسعار النفط وتوفير فرص عمل.

وقال الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض أعضاء مجلس النواب يطالبون بخفض سعر الدولار وإعادته الى سابق عهده ،خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط حيث وصلت إلى ما يقارب 95 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن "هناك توجيهاً جدياً لدى الكثير من أعضاء البرلمان بخفض قيمة الدولار بعد ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن "ارتفاع قيمة الدولار أثرت بشكل كبير على جميع الأمور وخاصة على الفقراء"، معرباً عن أمله في أن "تساند الكتل السياسية هذه القرار بخفض سعر الدولار وتأييد هذا المطلب الجماهيري حيث هناك تفاعل كبير من قبل أعضاء مجلس النواب بهذا الاتجاه".

وشدد على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط للتخفيف من معاناة المواطنين بالقضايا الاستثمارية التي تهم البلد ومستقبله وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين عن العمل".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قدم، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان.

وحدد مجلس النواب، غداً السبت موعداً للاجتماع مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".

وأضافت أن "الاجتماع سيعقد في القاعة الدستورية في الساعة الـ11 صباحاً".

وفي وقت سابق، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فوراً".

وأضاف أن "ذلك جاء بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب نيابي يخص أسعار صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب نيابي يخص أسعار صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).