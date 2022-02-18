تحرك نيابي يخص أسعار صرف الدولار

2022/02/18 | 12:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع قيمة الدولار أثرت بشكل كبير على جميع الأمور وخاصة على الفقراء.

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