الإطار التنسيقي: أكثر من 20 نائباً مستقلاً سينظمون لنا قريبا

2022/02/18 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الجمعة، عن انضمام اكثر من 20 نائبا مستقلا لتحالفه في القريب العاجل.

وقال العتبي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي لاتزال تشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية العراقية ومشاركتها في الحكومة القادمة امر واقعي مؤكدا بانه من الصعب تهميش قوى الاطار او استبعادها من اي مشاورات حيال حسم ملف ولادة الحكومة القادمة".

وأضاف العتبي ان "أكثر من 20 نائباً مستقلاً يعتزمون الانضمام الى قوى الاطار في القريب العاجل"

واكد العتبي انه "من الصعب حسم منصب رئاسة الجمهورية وتمريره دون اتفاق شامل مع الاطار وهذه هي المعادلة السياسية التي يدركها الشركاء "، لافتاً إلى "تشكيل الحكومة يواجه بعض الاشكاليات لكن ستحسم في الاسابيع القادمة".

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