اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة لمناقشة اتفاقية مينسك المتعلقة بروسيا وأوكرانيا

2022/02/18 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة اتفاق مينسك، الذي تم التوصل إليه في عام 2015 لإنهاء النزاعات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا.

حضر الاجتماع الممثلان الدائمان لأوكرانيا وألمانيا بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة عشر، وهما من غير أعضاء المجلس.

وقالت روزماري ديكارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في تصريح لها: "إن التوترات المتزايدة في المنطقة خطيرة للغاية ولا ينبغي السماح بها".

كما اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن تستخدم روسيا ذريعة لشن عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا في غضون أيام قليلة.

ومن ناحية أخرى، ضرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الذي حصل بتاريخ 16 شباط كمثال، الذي قدمته الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للغزو، وأشار إلى أن المزاعم الأخرى لا أساس لها من الصحة.

وقال فيرشينين، متحدثا أمام مجلس الأمن: "إن الدول الغربية حولت المجلس إلى سيرك بادعاءات لا أساس لها".

وقال جيمس كليفرلي، الوزير البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية: "إذا اختارت روسيا شن هجوم عسكري من خلال خلق ذريعة في وقت التصعيد هذا، فسيظهر أن روسيا لم تكن أبدًا جادة بشأن الدبلوماسية".

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