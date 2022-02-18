بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب بعد “تحذير نادر”

2022/02/18 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وضعت بريطانيا الجيش في حالة تأهب ، واستعدت المدارس للإغلاق، في أعقاب تحذير نادر لخبراء الأرصاد من “الطقس الأحمر” والذي يشكل “خطرا على الحياة” بسبب الرياح والفيضانات المخيفة.من المقرر أن تصل العاصفة يونس إلى اليابسة في جنوب غرب إنجلترا صباح يوم الجمعة وتتحرك شرقا عبر البلاد، بعد عبورها المحيط الأطلسي متسببة في رياح […]

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