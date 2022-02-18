2022/02/18 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، بيانا اوضحت فيه تفاصيل حادثة اطلاق النار في ابو دشير امس الخميس.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “احدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت منشورا مفاده تعرض احد الاشخاص لاطلاق نار من قبل ضابط مركز شرطة ابو دشير بحجة المزاح”.وأضاف انها “تود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد تصدر توضيحا بشأن حادثة اطلاق النار في منطقة ابو دشير first appeared on ايرث نيوز.

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