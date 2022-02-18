فرض اجراء اجراءات امنية مشددو حول سجن الرمادي لدواعي امنية

2022/02/18 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة، ان القوات الامنية فرضت اجراءات امنية مشددة على سجن الرمادي (التسفيرات) لدواعي امنية .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية عززت من اجراءاتها الامنية على سجن التسفيرات في الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عناصر التنظيم […]

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