شرطة بغداد تنفي علاقة ’ضابط أبو دشير’ بحادث المزاح وإطلاق النار

2022/02/18 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة شرطة محافظة بغداد، الجمعة، علاقة ضابط لديها في حادثة اطلاق نار بحجة المزاح.

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وذكرت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2022)، ان "احدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نشرت منشور مفاده تعرض احد الاشخاص لاطلاق نار من قبل ضابط مركز شرطة ابو دشير بحجة المزاح".

واضاف البيان "تود القيادة ان تحيط الرأي العام انه يوم امس تعرض احد الاشخاص الى اطلاق نار اثناء المزاح مع صديقه وتم اثر ذلك تسجيل اخبار اصولي في مركز شرطة ابو دشير ولا علاقة لضابط مركز شرطة ابو دشير بالموضوع".

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