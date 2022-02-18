الصحة: ظهور متحورات وموجات جديدة من كورونا احتمال قائم

2022/02/18 | 12:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انحسار الموجة الرابعة من جائحة كورونا في العراق، فيما أكدت أن ظهور متحورات وموجات جديدة احتمال قائم.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، نحن “نعتقد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة ،وهذا يختلف عن انحسار الموجة ،أي أن المواطن عليه أن لا يقلل من التزاماته الوقائية”، مؤكداً […]

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