"واحدة بواحدة".. روسيا تبين سبب طرد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بموسكو

2022/02/18 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن سبب طلب مغادرة بارت غورمان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بموسكو جاء كرد على طرد دبلوماسي روسي في أمريكا.

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