الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة - سعيد الوجاني

2022/02/18 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني رغم اننا كنا نعرف حقيقة ما يجري ، فإننا كنا نتظاهر بمن يجهل ولا يعرف ما يجري .



لكن ما حصل في عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، بمناسبة قمة الشراكة السادسة بين الاتحاد الأوربي ، وبين الاتحاد الافريقي ، جعلنا نفتح اعيننا جيدا عن واقع كان موجودا منذ زمان ، وليس فقط وليد الآن، وجعلنا مجبرين هذه المرة الا نكذب على انفسنا ، وان نصارحها ونصارح الشعب المغربي ، انّ ما كنا نخشاه ، صار امرا واقعا ، وان قض ......





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