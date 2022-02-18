روسيا تعلن عن مناورات جديدة بمشاركة قوات استراتيجية

2022/02/18 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز، وذلك في خضم أزمة مع دول الغرب.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنه "في 19 شباط وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستُجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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