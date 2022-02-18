تعرف على مباريات اليوم في دوري اليد الممتاز

2022/02/18 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تستكمل مباريات الدور الحادي عشر من المرحلة الأولى للدوري الممتاز بكرة اليد اليوم الجمعة باقامة ثلاث مباريات.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الدور الحادي عشر من المرحلة الأولى للدوري الممتاز بكرة اليد تستكمل اليوم باقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق الجيش صاحب […]

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