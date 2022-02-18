2022/02/18 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخون عبدالله، اليوم الجمعة، ان البرلمانات لديها مسؤوليات تاريخية وكبيرة لمراقبة ومحاسبة أداء الحكومات وآليات تطبيق البرامج الوطنية.وقال عبدالله في كلمة خلال جلسة الإستماع البرلمانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن “البرلمانات لديها مسؤوليات تاريخية وكبيرة لمراقبة ومحاسبة أداء الحكومات وآليات تطبيق البرامج الوطنية وتحقيق المساواة والعدالة وتأمين الحياة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالله: البرلمانات لديها مسؤوليات كبيرة لمراقبة ومحاسبة أداء الحكومات first appeared on ايرث نيوز.

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