2022/02/18 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة برضا، بعد تعادل فريقه مع ضيفه نابولي الإيطالي (1-1) ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

وقال بيكيه: "نشعر أننا بحالة جيدة، كنا بالإمكان أن نفوز بهدفين أو ثلاثة وأربعة، هم وصلوا مرة واحدة، وتمكنوا من التسجيل، لعبنا مباراة رائعة أمام خصم صعب، ولكن النتيجة غير مرضية".

وتابع: "يبقى كل شيء وارد بالنسبة لمواجهة الإياب، أعتقد أننا اذا لعبنا بنفس هذا الأداء، سنتمكن من الفوز بهذه البطولة".

وأضاف: "الدافع الكبير والقوة أمران مهمان، مهما كان الخصم الذي تواجهه، على أي حال الضغط الذي قمنا به على المنافس بعد هدفه كان ممتاز جداً".

وأكمل: "الصافرات ضد ديمبيلي؟ لا أعرف إذا يتأثر بذلك، يجب أن نتفهم الجمهور، لكن كان بإمكانهم فعل ذلك بعد اللقاء، مع أن هذا التصرف من الممكن أن يشتت اللاعبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكيه: النتيجة غير مرضية والجمهور معذور بالتصفير على ديمبيلي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيكيه: النتيجة غير مرضية والجمهور معذور بالتصفير على ديمبيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).