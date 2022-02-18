قائد عمليات ميسان يتحدث عن الوضع الامني في المحافظة

2022/02/18 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، اليوم الجمعة، عن استقرار الوضع الامني في المحافظة، مشيرا الى، ان الشركات النفطية في المحافظة إضافة إلى الشركات الاستثمارية تعمل بشكل طبيعي.وقال الزبيدي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "وضع المحافظة مستقر أمنيا وان القوات الأمنية كافية من الخاصة وغيرها وتستطيع ان تنفذ واجباتها الأمنية في اي مكان".

ووجه رسالة الى اهالي المحافظة قائلا.



أن "القوات الأمنية ستعمل بقوة لحفظ امنهم واستمرار ديمومة استقرار ميسان فهي مستقرة بتعاون المواطنين مع القوات الأمنية".وشهدت ميسان بالاونة الأخيرة تدهورا بالوضع الأمني تخلله عمليات اغتيال طال قاضي وضابط ومواطن ما دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى تشكيل قيادة عمليات المحافظة الجديدة".

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