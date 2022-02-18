الأردن يرصد 160 شبكة تهريب مخدرات تعمل في الجنوب السوري

2022/02/18 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة المنطقة العسكرية الأردنية الشرقية، ارتفاع حصيلة القتلى من مهربي المخدرات القادمة من الأراضي السورية شمال البلاد، لتصل إلى 30 مهربا منذ بداية العام الجاري

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